Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, передает 24 Канал.

Что сказал Федоров о возможности производить противобаллистические комплексы и ракеты?

Михаил Федоров отметил, что Украине критически не хватает ракет типа PAC-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики.

Министр обороны разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты.

В Украине есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты. Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени,

– подчеркнул Федоров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина обязательно должна развивать собственные проекты противобаллистических комплексов и ракет.

Какие уже улучшения в украинской ПВО наблюдают за последний месяц?