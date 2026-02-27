Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, передает 24 Канал.
Что сказал Федоров о возможности производить противобаллистические комплексы и ракеты?
Михаил Федоров отметил, что Украине критически не хватает ракет типа PAC-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики.
Министр обороны разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты.
В Украине есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты. Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени,
– подчеркнул Федоров.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украина обязательно должна развивать собственные проекты противобаллистических комплексов и ракет.
Какие уже улучшения в украинской ПВО наблюдают за последний месяц?
Михаил Федоров рассказал, что Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны, что позволяет анализировать эффективность ПВО после атак. Министр также отметил, что президент ежедневно проводит селектор, где обсуждает результативность противовоздушной обороны.
Федоров отметил, что Украина ликвидировала Mesh-сеть, которую использовали "Шахматы" на Севере. Это, по словам главы Минобороны, положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что большая часть территории Украины остается незащищенной от баллистических ракет из-за дефицита систем ПВО. По словам главы государства, речь идет о 80% территорий.