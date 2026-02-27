Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

Що розповів Федоров про ліквідацію Mesh-мережі, яку використовували "Шахеди"?

Михайло Федоров зазначив, що Україні вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували "Шахеди" на півночі.

Це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України,

– зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що головним фокусом у перший місяць роботи оновленої команди Міноборони стала ППО. Завданням міністерства було посилити систему ППО, для цього була впроваджена система After Action Review.

"Кожного разу після масштабної атаки збирали команди Міноборони й Повітряних сил, щоб проаналізувати атаку: де розташовані перехоплювачі, де збивають "Шахеди", які траєкторії балістики, як працює "мала" ППО, які наслідки кожної атаки. Ухвалювали рішення, що потрібно вдосконалити", – пояснив Федоров.

Міністр зауважив, що уже запроваджено електронну систему, яка досить ефективно аналізує всі атаки. Також президент Володимир Зеленський щодня проводить селектор, де обговорюють результати аналізу ефективності ППО та відновлення енергетики.

