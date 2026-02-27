Останнім часом Сили оборони збивають майже всі повітряні цілі, які по території України запускає противник. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, пов'язано з значним покращенням засобів протидії російським ракетам.

Що допомагає ефективно відбивати російські удари?

Олег Катков припустив, що Україна отримала від партнерів достатню кількість винищувачів 4+ покоління. Мовиться про F-16.

Їхня кількість постійно збільшувалась, покращувався досвід (пілотів – 24 Канал). Важливо не забувати, що, крім самого заліза, техніки, озброєння, важливо, хто цим усім оперує,

– сказав він.

Чим кращий досвід бійців, тим ефективніше використовуються ті засоби озброєння, які є.

Головний редактор Defense Express підкреслив, якщо говорити про протидію ворожим крилатими ракетами, то саме винищувачі – є найбільш ефективною зброєю. Головна причина – літаки наймобільніші засоби протиповітряної оборони.

Цікаво! У Повітряних силах ЗСУ підтвердили правдивість відео, на якому український F-16 знищує ворожий дрон "Шахед" за допомогою бортової гармати M61A1 Vulcan. Пілот 107-го авіаційного крила продемонстрував високу майстерність, збиваючи ціль на небезпечно близькій дистанції.

Ті винищувачі, які є на озброєнні в України можуть виконувати бойові завдання в різних регіонах нашої держави. Це значно покращує відсоток збиття ворожих повітряних цілей.

Як Україна протидіє російським атакам?