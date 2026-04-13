"Упрощенная процедура": Федоров объяснил, как государство будет тратить средства на технологии для военных

В Украине вводят упрощенную модель на финансирование технологий для военных. Пока система будет работать как экспериментальный проект, а ее цель - быстро и эффективно обеспечивать все потребности ВСУ. Отныне Минобороны сможет проводить другой вид закупок.

Что изменится в закупках для войска?

О том, как будет работать новая модель финансирования и закупок, говорится в сообщении Михаила Федорова.

Смотрите также Медаль участника боевых действий: что это такое и какие льготы она предоставляет

Министр обороны отметил, что в Украине начинает работу экспериментальный проект – новая модель закупок.

В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии. Правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны,

– говорится в сообщении.

Ранее Минобороны не имело права на закупку и внедрение технологий/инноваций в войсках. Поэтому, из-за несистемности таких поступлений страдало обеспечение обороны.

Сейчас же в системе предусматривают изменения:

Минобороны сможет быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре;

подразделения будут принимать решение об эффективности техники;

проверенные технологии можно включить в потребности на поставку и соответственно ждать поставок от министерства.

Цель проекта – быстро и эффективно реагировать на потребности военных, обеспечивать их проверенной и эффективной техникой.

Что известно об изменениях в военном сборе?

6 апреля Верховная Рада поддержала законопроект о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны. Об этом говорится в сообщении Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы.

Законопроект предусматривает создание нового специального фонда от Госбюджета, куда будут направлять деньги на обеспечение потребностей ВСУ. Ставки сбора останутся такими:

5% для физических лиц;

для предпринимателей 1, 2 и 4 групп – 10% от размера минимальной зарплаты, установленной 1 января отчетного года;

для предпринимателей 3 группы – 1% от дохода.

По предварительным расчетам министерства законопроект должен привлечь в бюджет до 140 миллиардов гривен ежегодно.

Что нужно знать об обеспечении военных?