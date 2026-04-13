"Упрощенная процедура": Федоров объяснил, как государство будет тратить средства на технологии для военных
- В Украине стартовал экспериментальный проект для упрощения закупок инновационных технологий для армии.
- Ранее Верховная Рада продлила действие военного сбора на 3 года после завершения войны, что должно привлекать в бюджет ежегодно миллиарды.
В Украине вводят упрощенную модель на финансирование технологий для военных. Пока система будет работать как экспериментальный проект, а ее цель - быстро и эффективно обеспечивать все потребности ВСУ. Отныне Минобороны сможет проводить другой вид закупок.
Что изменится в закупках для войска?
О том, как будет работать новая модель финансирования и закупок, говорится в сообщении Михаила Федорова.
Смотрите также Медаль участника боевых действий: что это такое и какие льготы она предоставляет
Министр обороны отметил, что в Украине начинает работу экспериментальный проект – новая модель закупок.
В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии. Правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны,
– говорится в сообщении.
Ранее Минобороны не имело права на закупку и внедрение технологий/инноваций в войсках. Поэтому, из-за несистемности таких поступлений страдало обеспечение обороны.
Сейчас же в системе предусматривают изменения:
- Минобороны сможет быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре;
- подразделения будут принимать решение об эффективности техники;
- проверенные технологии можно включить в потребности на поставку и соответственно ждать поставок от министерства.
Цель проекта – быстро и эффективно реагировать на потребности военных, обеспечивать их проверенной и эффективной техникой.
Что известно об изменениях в военном сборе?
6 апреля Верховная Рада поддержала законопроект о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны. Об этом говорится в сообщении Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы.
Законопроект предусматривает создание нового специального фонда от Госбюджета, куда будут направлять деньги на обеспечение потребностей ВСУ. Ставки сбора останутся такими:
- 5% для физических лиц;
- для предпринимателей 1, 2 и 4 групп – 10% от размера минимальной зарплаты, установленной 1 января отчетного года;
- для предпринимателей 3 группы – 1% от дохода.
По предварительным расчетам министерства законопроект должен привлечь в бюджет до 140 миллиардов гривен ежегодно.
Что нужно знать об обеспечении военных?
Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова раскритиковала зарплаты военных в тылу. Она отметила, что уровень выплат является неприемлемым и нужно провести внутренний аудит для пересмотра зарплат.
В то же время с 1 апреля выплаты для военных не изменились. Повышение зарплат не было, ведь процедура не предусмотрена на 2026 год. В общем денежное обеспечение военного зависит от должности, звания, стажа и условий службы.