Що зміниться у закупівлях для війська?

Про те, як працюватиме нова модель фінансування та закупівель, йдеться в повідомленні Михайла Федорова.

Міністр оборони зазначив, що в Україні починає роботу експериментальний проєкт – нова модель закупівель.

У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує нові технології. Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Міноборони не мало права на закупівлю та впровадження технологій/інновацій у військах. Тож, через несистемність таких надходжень страждало забезпечення оборони.

Нині ж у системі передбачають зміни:

Міноборони зможе швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

підрозділи ухвалюватимуть рішення щодо ефективності техніки;

перевірені технології можна включити до потреб на постачання і відповідно чекати постачань від міністерства.

Мета проєкту – швидко та ефективно реагувати на потреби військових, забезпечувати їх перевіреною та ефективною технікою.

Що відомо про зміни до військового збору?

6 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Про це йдеться в повідомленні Комітету з питань фінансів, податкової та митної служби.

Законопроєкт передбачає створення нового спеціального фонду від Держбюджету, куди спрямовуватимуть гроші на забезпечення потреб ЗСУ. Ставки збору залишаться такими:

5% для фізичних осіб;

для підприємців 1, 2 та 4 груп – 10% від розміру мінімальної зарплати, встановленої 1 січня звітного року;

для підприємців 3 групи – 1% від доходу.

За попеередніми розрахунками міністерства законопроєкт має залучити до бюджету до 140 мільярдів гривень щорічно.

