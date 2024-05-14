Пенсии для пенсионеров без стажа: какой размер этих выплат сейчас

Даже если пенсионер имеет недостаточное количество стажа, он может получить специальную денежную помощь от государства. Однако, для этого нужно знать определенные нюансы.

Какая выплата предоставляется вместо пенсии

Вместо пенсии украинцы без стажа получают временную денежную помощь. Сейчас ее размер составляет 2 361 гривна.

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Такая выплата предоставляется если:

лицо старше 65 лет не приобрело минимального количества стажа для выхода на пенсию;

лицо старше 63 лет – еще не приобрело достаточное количество стажа.

Минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых сейчас таково:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Как получить такую выплату

Указанная денежная помощь предоставляется пенсионеру через личное обращение в местный центр социальной защиты. После подачи документов, происходит проверка личности.

Если комиссия обнаружит дополнительный доход у пенсионера, например, зарплату, такая помощь не предоставляется. Речь идет и о ведении лицом предпринимательской деятельности.

Во время военного положения и в течение месяца после его завершения, указанная денежная помощь предоставляется без перерыва.