Речь не шла о непосредственной конфискации: Макрон о решении Еврокомиссии относительно активов России

Страны Европейского Союза подтвердили, что будут продолжать предоставлять Украине немедленную и долгосрочную финансовую поддержку. И это несмотря на любые технические вопросы.

Что Макрон рассказал о решении по замороженным активам России?

В частности они должны быть решены до декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

Он сообщил, что был выдвинут и обсужден ряд предложений, и страны Европы могут вернуться к ним. Дело в том, что возникают вопросы по соблюдению международного права, которое в Европейском Союзе ценят и разделяют риск.

Макрон добавил, что все страны выразили общее желание продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.

Эммануэль Макрон Президент Франции Дискуссия не похоронила предложение Комиссии. Она просто дала возможность поднять технические вопросы, которые требуют решения. Технические разъяснения еще не позволили нам завершить эту работу. В то же время политическая воля была очень четко подтверждена.

В частности Еврокомиссии был предоставлен мандат на достижение окончательного соглашения в декабре. Эммануэль Макрон отметил, что в решении Еврокомиссии никогда не шла речь о непосредственной конфискации замороженных активов России.

Предлагалось взять ресурсы, которые находятся напротив этих замороженных активов, и на этой основе выдать кредиты под гарантии или Европейского Союза, или европейского бюджета, или смешанным способом с участием государств-членов,

– пояснил президент Франции.

Заметьте! Он отметил, что решение нарушает реальные юридические вопросы, которые Euroclear поставил перед бельгийским правительством.

По мнению французского лидера, этот вариант финансирования остается основным. Таким образом дальнейшая работа будет происходить совместно с правительствами, Еврокомиссией и Euroclear.

Макрон также сказал, что значительная часть помощи Украине в 2026 – 2027 годах будет направлена на поддержку оборонных усилий. Однако со строгими критериями, и с целью дальнейшей интеграции украинской и европейской оборонно-промышленных баз.

Обратите внимание! Президент Франции заявил, что гражданская поддержка тоже должна быть связана с ускорением реформ на европейском пути Украины, финансовой прозрачностью и укреплением верховенства права.

Что еще следует знать о Саммите?

В частности Саммит Европейского совета 23 октября утвердил выводы относительно Украины. Об этом пишет Европейская правда.

Однако все же есть нюанс. За документ проголосовали 26 государств ЕС из 27.

Важно! Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине.

Что же происходит в отношении активов России?