После 2025 года: ЕС рассматривает варианты дальнейшего финансирования Украины

Европейская комиссия готовит предложения по закрытию Евросоюзом финансовых потребностей Украины в 2026 –2027 годах. Основным акцентом остаются замороженные активы России.

Как Евросоюз планирует в дальнейшем финансировать Украину?

Еврокомиссия готовит варианты к следующему заседанию Европейского совета 18 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Замороженные активы России для помощи Украине: одобряет ли Трамп передачу денег

Эту информацию сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. Информацию она предоставила во время общения с журналистами в Брюсселе 27 октября.

Еврокомиссия продолжает рассматривать замороженные активы ЕС как один из основных источников будущего финансирования Украины,

– говорится в тексте.

Пиньо сказала, что в документе с вариантами решений по финподдержке Украины рассмотрят другие возможные варианты. Однако основное внимание "должно оставаться на использовании замороженных активов".

Согласно словам главной пресс-секретаря Европейской комиссии, аналитический документ с вариантами финансирования "должен быть вскоре представлен". В частности Европейский совет должен принять решение на их основе.

Обратите внимание! У Паулы Пиньо также спросили, будет ли охватывать это предложение российские суверенные активы, которые заморожены в Бельгии, или также активы в других государствах. Пресс-секретарь же ответила, что вопрос "остается открытым".

Что еще известно о финансировании?

Европейский Союз планирует финансировать Украину в течение следующих двух лет, в частности из-за использования замороженных активов России. И это даже несмотря на позицию Бельгии. Такое заявление сделал председатель Европейского Совета Антонио Кошта, пишет Reuters.

Мы примем политическое решение, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, включая приобретение военного оборудования,

– сказал Антонио Кошта.

Важно! В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна использует большую часть активов для закупки оружия.

Что о ситуации говорят европейские лидеры?