Аппетиты Кремля растут: Россия требует от Euroclear больше средств, чем там заморозили

Евросоюз лишь рассматривает возможность использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Но Москва уже требует выплаты от депозитария Бельгии, где находится основная сумма этих средств.

Сколько Россия требует от Euroclear?

Россия требует взыскать с бельгийского финансового учреждения Euroclear 18,2 триллиона рублей, то есть 229 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, об этом говорится в судебном иске Центробанка России в Московский арбитражный суд по использованию замороженных активов Кремля.

Сумма, которую хочет получить Россия, охватывает:

непосредственно объем заблокированных в Бельгии российских активов;

дополнительные доходы, которые, по утверждению банка, якобы были потеряны из-за блокировки.

Подача иска означает начало потенциально длительного юридического противостояния после того, как Европейский Союз в пятницу одобрил использование чрезвычайных полномочий для продолжения замораживания до 210 миллиардов российских государственных активов, заблокированных в ЕС,

– пишет издание.

Стоит знать! Euroclear также имеет в России активы на сумму около 16 миллиардов евро. Финучреждение рискует потерять их в случае вывода российских средств из депозитария.

Почему Центробанк подал в суд на Euroclear?

В пятницу, 12 декабря, стало известно о судебном иске Центробанка России против бельгийского депозитария Euroclear, пишет издание Meduza. Регулятор судится из-за якобы "незаконных действий" финучреждения.

В пресс-релизе Центробанк отметил, что:

Обеспокоен стремлением Еврокомиссии использовать часть замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Украине.

Также регулятор недоволен тем, что не может распоряжаться средствами и ценными бумагами, которые были заморожены.

В России отметили, что будут оспаривать любое использование ее активов Еврокомиссией во всех возможных органах – национальных судах и судебных инстанциях других стран, а также в международных организациях.

Обратите внимание! После начала полномасштабной войны ЕС заблокировал на своей территории активов России почти 280 миллиардов долларов. В бельгийском Euroclear сейчас хранятся около 191 миллиарда евро.

Что говорят в Euroclear об использовании активов России?