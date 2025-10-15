Еще две страны одобрили использование замороженных активов России: на что пойдут деньги
- Великобритания и Канада присоединились к плану ЕС по использованию замороженных активов России замороженных активов России для Украины, которые включают активы на сумму почти 300 миллиардов долларов.
- Санкции Великобритании заморозили российские активы на более 25 миллиардов фунтов стерлингов, а ЕС имеет примерно 200 миллиардов евро, и эти средства будут использоваться для займов Украине на оружие и укрепление экономики.
Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского Союза по использованию части активов России для Украины. Значительная часть средств заморожены именно в Британии.
Что Великобритания и Канада думают об использовании замороженных активов?
В пользу Украины планируют отдать активы российских центральных банков на сумму почти 300 миллиардов долларов, находящихся в собственности стран "Большой семерки", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По словам западных чиновников, европейские союзники приближаются к соглашению о предоставлении займов через механизм, который позволит избежать необходимости полного изъятия активов, и назвали это важным шагом в обеспечении финансовой безопасности Украины.
Эти займы помогут Украине приобрести оружие, в частности в США, после того, как администрация Трампа решила ввести плату за него. Они также будут направлены на укрепление экономики Украины в целом.
Сколько денег россиян заморожены в Великобритании?
Санкции Великобритании заморозили российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства иностранных дел.
При этом ЕС имеет около 200 миллиардов евро (232 миллиарда долларов). До сих пор финансирование, что направляется Украине с иммобилизованных российских активов, ограничивается доходами и начисленными на них процентами.
Большинство из них хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что приводит к нежеланию Бельгии и других стран.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания готова координировать свои действия с ЕС по этому вопросу после телефонного разговора с лидерами Франции и Германии на прошлой неделе. Все три страны заявили, что хотят сотрудничать с другими странами G-7, включая США, где хранится часть средств.
Последние новости о российских замороженных активах
Евросоюз давит на Бельгию, призывая разрешить использование замороженных активов россиян для выплат репараций Украине. В то же время Брюссель обеспокоен возможными финансовыми последствиями.
Украина может направить замороженные активы не только на оружие, но и на усиление обороны и восстановление освобожденных территорий. По словам президента Владимира Зеленского, их также планируют использовать для производства оружия, защиты воздушного пространства и социальных потребностей украинцев.
ЕС планирует на саммите в Брюсселе достичь политического согласия по использованию 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для финансирования Украины. Саммит состоится 23-24 октября.