Немецкое правительство изменило свою позицию. Отныне страна открыта к плану Европейского Союза по размораживанию российских активов для Украины.

Что известно о позиции Германии?

Об этом сообщил источник в правительстве, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным Politico, план Европейского Союза заключается в том, чтобы направить до 200 миллиардов евро (235 миллиардов долларов) российских средств, замороженных в бельгийском депозитарии, в Украину. В частности их заменят облигациями, гарантированными Евросоюзом.

Эта идея поможет профинансировать поддержку Украины на фоне неопределенности относительно обязательств США перед Киевом при президентстве Дональда Трампа. Вероятно, план станет главной темой неформального саммита ЕС в Копенгагене на следующей неделе.

Напомним! К этому времени ЕС использовал только проценты, начисленные на замороженные российские активы, которые были заблокированы после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Германия – это крупнейшая экономика Европейского Союза и второй крупнейший военный союзник Украины. Ранее страна выражала юридические предостережения относительно любых предложений полного изъятия российских активов.

Но министр финансов Ларс Клингбайл на прошлой неделе дал понять, что Берлин пересматривает свою позицию по этому юридически сложному вопросу,

– говорится в материале.

Заметьте! Правительственный источник сообщил Reuters, что немецкое правительство открыто к обсуждению новых предложений Еврокомиссии.

О чем говорил Ларс Клингбайль?

Министр финансов Украины Ларс Клингбайль заявил, что Германия хочет продуктивно работать над идеями по использованию замороженных российских активов. Об этом пишет Reuters.

Все должно быть тщательно изучено,

– сказал Клингбайль.

Обратите внимание! Германия возьмет на себя роль, в которой Берлин хочет делать вещи возможными, а не ту, в которой он блокирует процесс.

Что еще известно о замороженных активах России?