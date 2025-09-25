Німецький уряд змінив свою позицію. Відтепер країна відкрита до плану Європейського Союзу щодо розмороження російських активів для України.

Що відомо про позицію Німеччини?

Про це повідомило джерело в уряді, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Купуй європейське": Німеччина закликає ЄС відповісти на тарифи Трампа

За даними Politico, план Європейського Союзу полягає у тому, щоб направити до 200 мільярдів євро (235 мільярдів доларів) російських коштів, заморожених у бельгійському депозитарії, в Україну. Зокрема їх замінять облігаціями, гарантованими Євросоюзом.

Ця ідея допоможе профінансувати підтримку України на тлі невизначеності щодо зобов’язань США перед Києвом за президентства Дональда Трампа. Ймовірно, план стане головною темою неформального саміту ЄС у Копенгагені наступного тижня.

Нагадаємо! До цього часу ЄС використовував лише відсотки, нараховані на заморожені російські активи, які були заблоковані після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року.

Німеччина – це найбільша економіка Європейського Союзу та другий найбільший військовий союзник України. Раніше країна висловлювала юридичні застереження щодо будь-яких пропозицій повного вилучення російських активів.

Але міністр фінансів Ларс Клінґбайл минулого тижня дав зрозуміти, що Берлін переглядає свою позицію щодо цього юридично складного питання,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Урядове джерело повідомило Reuters, що німецький уряд відкритий до обговорення нових пропозицій Єврокомісії.

Про що казав Ларс Клінгбайль?

Міністр фінансів України Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина хоче продуктивно працювати над ідеями щодо використання заморожених російських активів. Про це пише Reuters.

Усе має бути ретельно вивчене,

– сказав Клінгбайль.

Зверніть увагу! Німеччина візьме на себе роль, у якій Берлін хоче робити речі можливими, а не ту, в якій він блокує процес.

Що ще відомо про заморожені активи Росії?