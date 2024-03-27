Замороженные российские активы: ЕС начал работу над подготовкой решения по передаче доходов

В Брюсселе послы государств – членов ЕС провели первый раунд переговоров по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Послы планируют вернуться к обсуждению вопроса на следующей неделе.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рекордс", передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Дискуссия была очень позитивной, и государства-члены широко приветствовали предложение, сделанное высоким представителем и комиссией, в том числе по использованию прибыли на военные цели на 90% через Европейский фонд мира,

– сказал собеседник.

Техническая работа начнется на следующей неделе после Пасхальных праздников в Евросоюзе. Послы вновь вернутся к этому вопросу во время встречи 15 апреля.

На что могут пойти доходы от активов российского ЦБ

90% будет направлено в Европейский фонд мира в дополнение к уже выделенным 5 млрд евро на 2024 год, чтобы усилить военную поддержку Украины.

10% – направят в новый бюджет ЕС, откуда средства перенаправят на нужды реконструкции Украины, а также на увеличение мощностей украинской оборонной промышленности.

Украина рассчитывает получить доходы от замороженных активов российского Центробанка. Речь идет о сумме около 3 миллиардов евро.