Ежегодно по 3 миллиарда: Еврокомиссия предлагает передать Украине доходы от замороженных активов России

Еврокомиссия передала в Совет ЕС предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Ежегодно Украина может получать примерно 3 миллиарда евро в год.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Еврокомиссия предлагает направить 90% от этих поступлений в Европейский фонд мира в дополнение к уже выделенным пяти миллиардам евро на 2024 год. По словам Борреля, это усилит военную поддержку Украины.

Мы считаем, что доход от этих иммобилизованных активов будет составлять около 3 миллиардов долларов в год,

– сказал Жозеп Боррель.

Еще 10% от этих доходов направят в новый бюджет ЕС. Оттуда их направят на нужды реконструкции Украины, а также на увеличение мощностей украинской оборонной промышленности.

Теперь это предложение должны рассмотреть государства-члены ЕС и достичь соглашения во время заседания Совета ЕС.

Доля российских активов, которая находится в Европе – ориентировочно 200 миллиардов евро.