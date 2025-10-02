В Европе продолжаются активные дискуссии о предоставлении Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Президент Франции Эмануэль Макрон высказал свою позицию относительно займа.

Что Макрон думает о "репарационном кредите"?

Французский президент подчеркнул важность соблюдения международного права в вопросе использования российских средств. Об этом Макрон заявил перед встречей послов ЕС в Копенгагене, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Макрон добавил, что разделяет позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Тот ранее критически высказался относительно предложения Еврокомиссии предоставить Киеву российские активы в виде займа.

Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право. Именно это подчеркнул и бельгийский премьер,

– отметил президент Франции.

Стоит знать! Заметим, что Макрон не впервые выступает против использования заблокированных в ЕС денег российского Центробанка. Французский лидер уверен, что это нарушит доверие к Европе.

Как в Бельгии относятся к "репарационному займу"?

Напомним, что бельгийский премьер де Вевер ранее выступил против идеи передать Украине средства России, которые находятся в депозитарии Euroclear, в виде "репарационного отдельдита". По данным Euractiv, в Бельгии опасаются возможных юридических рисков со стороны Москвы.

Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии – 24 Канал)? Этого не будет, хочу четко сказать,

– заявил Барт де Вевер.

Впрочем, премьер заметил, что готов рассмотреть альтернативные способы использования этих средств и открыт к обсуждению.

Важно! Чтобы получить поддержку Бельгии, Еврокомиссия хочет предлагает заменить российские активы, которые хранятся в Euroclear, на долговые обязательства других стран ЕС.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно?