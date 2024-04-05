Украина может претендовать на 280 миллиардов долларов российских активов

Украина имеет шанс претендовать на замороженные активы России, которые находятся в разных странах мира. Суммарно они оцениваются в 280 миллиардов долларов.

Где находятся средства

Перед полномасштабным вторжением общая сумма российских активов за рубежом была значительно выше, но России удалось вывести из нее 50-70 миллиардов долларов.

Читайте также 257 миллиардов гривен разницы: Украине не хватило денег на расходы из бюджета

Общая сумма, на которую Украина может рассчитывать, составляет примерно 255 миллиардов евро или 280 миллиардов долларов.

Средства находятся в таких странах:

около 191 миллиард евро (210 миллиардов долларов) размещено в Европе;

в США – между 5 и 8 миллиардов долларов;

в Японии – около 34 миллиардов долларов (4,5 триллиона японских иен).

Эта сумма заблокирована банком Японии в соответствии с публикацией от 1 марта 2022 года в издании Nikkei, которое специализируется на бизнесе и финансах,

– рассказала бывшая заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Получит ли Украина активы

На днях еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявил об активном обсуждении в ЕС возможности передачи Украине замороженных российских активов, чтобы покрыть ущерб, нанесенный военными действиями России.

Он выразил надежду на скорое принятие решения о перечислении доходов от этих активов, что может составить около 2-3 миллиардов евро в год, Украине. Пока обсуждается передача только прибыли, а не основной суммы замороженных средств.

! Общий объем замороженных активов включает как частные активы россиян на сумму 37 миллиардов евро, так и государственные активы, оцениваются в 200-208 миллиардов евро. Украинское правительство планирует использовать эти средства не только для восстановления страны, но и для усиления обороноспособности, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.