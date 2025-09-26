Деньги Кремля пойдут на новый заем для Киева: когда Украина получит первые "репарации"
- ЕС планирует обсудить предоставление Украине "репарационного займа" в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные российские активы.
- Кредит будет предоставлен под 0% годовых, и возврат средств будет зависеть от выплаты Россией репараций или отмены санкций ЕС против Москвы.
В пятницу, 26 сентября, послы Евросоюза начнут обсуждать предоставление Украине так называемого "репарационного займа". Для этого кредита хотят использовать замороженные российские активы, находящиеся в Европе.
Какое предложение рассматривают в ЕС?
Размер займа составит около 140 миллиардов евро (164 миллиарда долларов). Это часть средств из примерно 180 миллиардов евро российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Может привести к хаосу: Макрон объяснил, почему ЕС не конфискует активы России
По данным издания, эти средства постепенно перенаправят в ЕС, что позволит начать выдачу займов Украине.
- Вместе с тем Брюссель заключит с Euroclear "индивидуальный долговой контракт" под 0% годовых.
- Это необходимо для того, чтобы бельгийская расчетная компания могла выполнить любые возможные будущие претензии России.
При этом Украина будет возвращать кредит, который ЕС потом погасит перед Euroclear только в том случае, если Россия согласится выплачивать репарации Украине и финансировать ее восстановление, или же если ЕС отменит санкции против Москвы.
Теоретически это означает, что поддержка не будет увеличивать государственный долг Украины и не будет считаться прямым конфискацией российских активов,
– отмечает издание.
Кто поддерживает использование активов России?
Обсуждение "репарационного займа" будет происходить на фоне роста интереса западных партнеров Киева по использованию замороженных активов Кремля для помощи бюджету, оборонной промышленности и армии Украины.
- В частности, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план кредита за счет заблокированных российских активов.
- По информации Financial Times, глава немецкого правительства предложил, чтобы на Европейском совете в конце октября страны ЕС предоставили мандат для подготовки этого инструмента юридически безопасным способом.
Лидеры стран ЕС, которые встретятся на саммите в Копенгагене на следующей неделе, должны утвердить план "репарационного займа", чтобы он вступил в силу. Брюссель надеется ввести этот механизм до конца этого года, чтобы уже с 2026-го начать выдачу средств Украине.
Важно! Предложение ЕС по кредиту не предусматривает прямой конфискации заблокированных российских активов. Поэтому принять решение о его предоставлении ЕС, вероятно, сможет только при поддержке квалифицированного большинства стран, а не единодушия, как это необходимо для введения санкций.
Что известно о "репарационном займе" Украине?
Впервые идею предоставления Украине так называемого "репарационного займа" из российских активов озвучила 10 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этот механизм призван обеспечить стабильное финансирование Украины и повысить экономическую устойчивость страны в условиях войны.
По сообщению Reuters, Евросоюз рассматривает возможность выделить на такой заем до 130 миллиардов евро. Окончательный объем помощи будет определен после оценки реальных финансовых потребностей Украины Международным валютным фондом в 2026–2027 годах.
В то же время Бельгия, где сосредоточено большинство замороженных российских активов, длительное время выступала против такого шага. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отмечал, что нельзя брать деньги Путина, а все риски оставлять себе.