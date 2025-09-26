У п'ятницю, 26 вересня, посли Євросоюзу розпочнуть обговорювати надання Україні так званої "репараційної позики". Для цього кредиту хочуть використати заморожені російські активи, що знаходяться в Європі.

Яку пропозицію розглядають у ЄС?

Розмір позики складе близько 140 мільярдів євро (164 мільярди доларів). Це частина коштів з приблизно 180 мільярдів євро російських активів, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, ці кошти поступово перенаправлять до ЄС, що дозволить почати видачу позик Україні.

Разом з тим Брюссель укладе з Euroclear "індивідуальний борговий контракт" під 0% річних.

Це необхідно для того, щоб бельгійська розрахункова компанія могла виконати будь-які можливі майбутні претензії Росії.

При цьому Україна повертатиме кредит, який ЄС потім погасить перед Euroclear лише у тому випадку, якщо Росія погодиться виплачувати репарації Україні та фінансувати її відновлення, або ж якщо ЄС скасує санкції проти Москви.

Теоретично це означає, що підтримка не збільшуватиме державний борг України і не вважатиметься прямим конфіскуванням російських активів,

– зазначає видання.

Хто підтримує використання активів Росії?

Обговорення "репараційної позики" відбуватиметься на тлі зростання інтересу західних партнерів Києва щодо використання заморожених активів Кремля для допомоги бюджету, оборонній промисловості та армії України.

Зокрема, учора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав план кредиту коштом заблокованих російських активів.

За інформацією Financial Times, очільник німецького уряду запропонував, щоб на Європейській раді наприкінці жовтня країни ЄС надали мандат для підготовки цього інструменту в юридично безпечний спосіб.

Лідери країн ЄС, які зустрінуться на саміті в Копенгагені наступного тижня, мають затвердити план "репараційної позики", щоб він набрав чинності. Брюссель сподівається запровадити цей механізм до кінця цього року, щоб вже з 2026-го розпочати видачу коштів Україні.

Важливо! Пропозиція ЄС щодо кредиту не передбачає прямого конфіскування заблокованих російських активів. Тому ухвалити рішення про його надання ЄС, ймовірно, зможе лише за підтримки кваліфікованої більшості країн, а не одностайності, як це необхідно для запровадження санкцій.

