"Грабеж, доверия к ЕС больше нет": Путин планирует судиться за российские активы
- Путин назвал попытки ЕС конфисковать российские активы "ограблением", заявив, что это подорвет доверие в Еврозоне.
- ЕС планирует использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, что вызвало угрозы со стороны Москвы о возможных юридических последствиях.
Евросоюз обсуждает возможность использования средств России, которые были заморожены в результате полномасштабного вторжения. В Москве взамен угрожают якобы юридическими ответами и судом, а сам Путин заявляет, что решение о конфискации будет означать открытое "ограбление".
Что сказал Путин о конфискации российских активов в Европе?
Во время прямой линии и итогов года Владимир Путин назвал попытки изъять активы России в Европе ограблением, передает 24 Канал. По его словам, кража – это тайное похищение имущества, а в России это хотят сделать открыто.
Президент России добавляет, что решение о конфискации российских активов станет просто ударом по имиджу, а в целом подрывом доверия в Еврозоне, потому что многие страны сохраняет свои золотовалютные резервы.
Что бы они ни украли, когда-то это придется отдавать,
– резюмировал Путин.
- Дело в том, что недавно ЕС согласовал для Украины кредит на сумму 90 миллиардов евро на 2 последующих года. Три страны не будут участвовать в этом финансировании – это Венгрия, Словакия и Чехия.
- Сейчас такой заем является безвозвратным, а возвращать его придется тогда, когда Россия компенсирует все убытки, что нанесла в результате вторжения. Украина использует все средства на оборону и госбюджет.
- В общем Украина пытается получить "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов – их сумма достигает 210 миллиардов долларов в западных странах.
Как Россия планирует судиться с Европой из-за замороженных активов?
Кроме того, Владимир Путин начал угрожать ЕС относительно решения о конфискации и добавил, что страны рискуют столкнуться с серьезными проблемами в случае изъятия замороженных активов.
Поэтому в таком случае Россия будет защищаться в судах и юрисдикциях, которые не будут зависеть от политических решений.
Последствия могут быть тяжелыми для грабителей. Они планируют предоставить кредит под залог наших активов. А это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг,
– сказал президент России.
Путин привел пример, где якобы во Франции госдолг составляет 120%, а в России – 17%.
Почему госдолг России меньше по сравнению с европейскими странами: Россия придерживается жесткой бюджетной дисциплины и ограничивает дефицит бюджета. Кроме того, в России большинство госдолга – это внутренние заимствования в рублях, а в более развитых странах, например США, Япония и т.д. – это внешние заимствования в валюте, что и делает объем номинального долга больше в процентах.
Какие последствия для Украины из-за отсутствия замороженных российских активов?
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Европейский Союз не согласится использовать замороженные активы России для финансовой поддержки Украины, это ослабит позицию государства и будет стимулировать Путина продолжать войну.
По состоянию на 18 декабря, лидеры Европейского Союза предварительно договорились о создании репарационного кредита для Украины на 2026 – 2027 годы, который должен базироваться на использовании заблокированных российских активов для финансирования. Однако активы России будут оставаться заблокированными до выполнения условий для снятия ограничений.
США также имеют собственные планы на использование российских активов. Их сторона настаивает на альтернативных подходах к распоряжению этими средствами.