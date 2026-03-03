Битва за миллиарды: Россия судится с ЕС, чтобы разморозить деньги на войну

Россия подает в суд на Евросоюз из-за бессрочного замораживания активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину. Центробанк страны-агрессора утверждает, что его лишили правовой защиты.

Почему Россия подает иск в суд?

Это первый подобный иск России с момента начала войны, передает Bloomberg.

Смотрите также Путин заговорил о замороженных миллиардах: как Кремль загоняет американских переговорщиков в ловушку

Иск российский Центробанк подал в Общий суд ЕС в Люксембурге. Он касается регламента Европейского совета от 12 декабря 2025 года.

В заявлении банка от 3 марта отмечается, что этот регламент ЕС якобы нарушает базовые и неотъемлемые права, гарантированные международными законами, а именно:

право на доступ к правосудию;

неприкосновенность собственности;

и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков.

Специалисты отмечают, что этот иск может выйти далеко за пределы вопроса о заблокированных средств Москвы.

Хотя иск Центробанка России формально касается относительно узкого юридического вопроса, он может открыть путь к детальному изучению экономических решений регулятора, направленных на поддержку военной политики Кремля, которая продолжается уже пятый год,

– считают эксперты.

Важно! В России настаивают, что из-за регламента ЕС любое перемещение активов страны-агрессора фактически невозможно на неопределенный срок. Это, якобы, не позволяет Центробанку и защищать свои права в судах, в частности, добиваться арбитражных вердиктов по этим средствам.

Почему ЕС заблокировал российские активы?

Напомним, в декабре прошлого года страны ЕС согласились заблокировать бессрочно примерно 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) российских активов, которые заморозили в финучреждениях блока с 2022 года, пишет Associated Press.

Применив специальную процедуру, предназначенную для экономических чрезвычайных ситуаций, ЕС заблокировал активы до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины,

– сообщило издание.

Более того, планирует удерживать эти средства заблокированными, пока Москва не выплатит Киеву репараций за нанесенный ущерб во время войны.

Вскоре после обнародования этого решения ЕС Банк России заявил, что будет требовать компенсаций в местных судах от европейских финансовых учреждений, если замороженные активы будут использованы для поддержки Украины.

Заметьте! Российский регулятор также упрекает Европу за то, что регламент приняли большинством голосов, а не единогласно. Центробанк утверждает, что Совет ЕС якобы допустил серьезные процедурные нарушения.

Как хотели использовать активы России?