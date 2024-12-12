Замороженные российские активы в ЕС: Каласс рассказала, куда можно направить средства

Новая руководительница дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сделала заявление относительно миллиардов российских государственных средств. Сейчас эти суммы находятся в Евросоюзе в замороженном состоянии.

Куда могут направить российские активы

По мнению Каллас, эти деньги помогут оплатить счет за "весь вред, который Россия нанесла Украине", пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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Так Кая Каллас сказала, что Украина имеет законные требования по компенсации. В частности она считает, что российские активы, которые находятся в Европейском союзе, являются "инструментом давления на Россию".

Издание отмечает, что ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов. Однако он воздержался от конфискации всей суммы (речь идет по 210 миллиардов евро замороженных на территории блока). Причина – сомнения относительно законности такого шага.

В то же время руководительница дипломатии Евросоюза заявила, что, несмотря на "деликатность этого вопроса, однажды мы этого достигнем". В частности она Каллас предположила, что российские деньги помогут Украине.

Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе. Итак, у нас есть маленькая птичка в руке, и это является инструментом для давления на Россию,

– выразила свою позицию Кая Каллас.

Другие заявления Каллас относительно Украины

Руководительница дипломатии ЕС призвала Европу усилить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она подчеркнула, что финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам как Европы, так и Соединенных Штатов.

Если они сократят помощь, то мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что я волнуюсь о том, что произойдет, если Россия победит. Я думаю, что у нас будет больше войн, больших войн,

– сказала Каллас.

По ее мнению, помощь Украине является "инвестицией в собственную безопасность" и глобальную безопасность. В частности она обратила внимание на безопасность на фоне событий относительно северокорейских военных в войне в Украине и китайских военных учений в Южно-Китайском море.