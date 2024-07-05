В Правительстве предлагают заморозить минимальные пенсии и зарплаты: к чему это приведет

Кабинет министров планирует заморозить минимальные зарплаты и пенсии на несколько лет. В правительстве сообщают, что соцстандарты не планируют пересматривать как минимум в бюджете на 2025 год.

К чему приведет замораживание пенсий и зарплат

В Бюджетной декларации указано, что прожиточный минимум и минимальную зарплату заморозят до 2027 года. Сейчас эта идея имеет лишь характер предложения.

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Бюджетная декларация – это документ, который раз в несколько лет принимает Кабинет министров и который прогнозирует основные макропоказатели и демонстрирует оценки правительства по доходам и расходам государства.

В проекте бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что будут рассматриваться и другие предложения от парламента.

Даниил Гетманцев Научная степень/должность Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистично выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов. Этот вопрос обязательно будут дискутировать в парламенте, мы дадим свои оценки и предложения.

За два года большой войны общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. Однако "глубокая бедность" за этот период выросла более чем в 5 раз.

Глубокой бедностью называют ситуацию, когда доходов не хватает на обеспечение физиологических потребностей, то есть человек вынужден недоедать. В этой категории находятся и те пенсионеры, которые живут на минимальную выплату.