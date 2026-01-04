Не все украинцы получат январские пенсии: кто останется без денег

Январские пенсии в Украине пересчитали не всем. Есть категории пенсионеров, которые могут остаться без выплат в начале года из-за особенностей перерасчета и законодательных критериев.

Кто останется без пенсии в январе?

Временно останутся без январских пенсий те, кто не прошел обязательную ежегодную идентификацию до 31 декабря 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Интересно "Ловушка" для пенсионеров: почему официальная работа уменьшает их выплаты

Особенно это касается пенсионеров, которые более полугода находятся за границей и на временно оккупированных территориях. Ежегодная проверка через вебпортал Пенсионного фонда, видеосвязь или зарубежные дипломатические учреждения является обязательной.

Важно! Те, кто не подтвердит личность вовремя, не получат выплаты и в дальнейшем, пока процедура не будет завершена.

Можно ли будет восстановить пенсию после прохождения идентификации?

В то же время закон предусматривает восстановление пенсий после прохождения идентификации, уточняют в ПФУ. Начисленные суммы за пропущенные месяцы выплачиваются в зависимости от того, чья была вина: пенсионера или Пенсионного фонда.

Чтобы избежать проблем, то факт прохождения физической идентификации и дату последней проверки можно легко проверить через сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Кто еще может потерять пенсию в 2026 году?