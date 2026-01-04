Хто залишиться без пенсії у січні?

Тимчасово залишаться без січневих пенсій ті, хто не пройшов обов’язкову щорічну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Особливо це стосується пенсіонерів, які понад півроку перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Щорічна перевірка через вебпортал Пенсійного фонду, відеозв’язок або закордонні дипломатичні установи є обов’язковою.

Важливо! Ті, хто не підтвердить особу вчасно, не отримають виплати і надалі, поки процедура не буде завершена.

Чи можна буде відновити пенсію після проходження ідентифікації?

Водночас закон передбачає відновлення пенсій після проходження ідентифікації, уточнюють у ПФУ. Нараховані суми за пропущені місяці виплачуються залежно від того, чия була вина: пенсіонера або ж Пенсійного фонду.

Аби уникнути проблем, то факт проходження фізичної ідентифікації та дату останньої перевірки можна легко перевірити через сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку Пенсійного фонду України.

Хто ще може втратити пенсію у 2026 році?