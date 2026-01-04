Кто останется без пенсии в январе?
Временно останутся без январских пенсий те, кто не прошел обязательную ежегодную идентификацию до 31 декабря 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Интересно "Ловушка" для пенсионеров: почему официальная работа уменьшает их выплаты
Особенно это касается пенсионеров, которые более полугода находятся за границей и на временно оккупированных территориях. Ежегодная проверка через вебпортал Пенсионного фонда, видеосвязь или зарубежные дипломатические учреждения является обязательной.
Важно! Те, кто не подтвердит личность вовремя, не получат выплаты и в дальнейшем, пока процедура не будет завершена.
Можно ли будет восстановить пенсию после прохождения идентификации?
В то же время закон предусматривает восстановление пенсий после прохождения идентификации, уточняют в ПФУ. Начисленные суммы за пропущенные месяцы выплачиваются в зависимости от того, чья была вина: пенсионера или Пенсионного фонда.
Чтобы избежать проблем, то факт прохождения физической идентификации и дату последней проверки можно легко проверить через сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.
Кто еще может потерять пенсию в 2026 году?
Пенсионные выплаты могут быть прекращены, если пенсия назначена на основании недостоверных документов, а также в случае выезда на постоянное проживание за границу или по заявлению пенсионера о временном пребывании за границей.
Выплаты прекращаются в случае смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим, а также если пенсионер получил статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Также причиной может быть отсутствие получения пенсии в течение шести месяцев подряд.
Кроме того, пенсия прекращается при непрохождении физической идентификации и в случаях, предусмотренных законом, в частности изменение статуса инвалидности, трудоустройства по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, или окончания обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца.