Идентификация пенсионеров: почему вам не поступает пенсия
Источник:ПФУ
Некоторых пенсионеров обязали проходить идентификацию. Если они проигнорируют эту процедуру, пенсия предоставляться не будет.
Для кого нужна идентификация
Идентификация – обязательная процедура, для пенсионеров, имеющих статус переселенца. При условии, что они приобрели его до 24 февраля 2022 года.
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,
– говорится в сообщении ПФУ
Идентификацию можно пройти как онлайн, так и офлайн. Для этого можно воспользоваться такими сервисами:
- обратиться в отделение ПФУ;
- посетить АО "Ощадбанк";
- воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда;
- согласовать со специалистом видеоконференцию онлайн;
- лицо за рубежом может обратиться в дипломатическое учреждение Украины.
Какие результаты нынешней идентификации
В общем процедуру прошли 224,8 тысячи человек, подпадающих под указанные характеристики. В отделении ПФУ идентификация состоялась для 161,6 тысячи пенсионеров. Наименьшее количество граждан обращались в дипломатические учреждения за рубежом – 0,4 тысячи человек. Другие пенсионеры выбрали для себя такие сервисы для идентификации:
- 46 тысячи человек сделали это через вебпортал ПФУ;
- 31,5 тысячи человек – отделения АО "Ощадбанк"
- 7,3 тысячи – электронная квалифицированная подпись "Дия.Пидпыис".
- 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики.