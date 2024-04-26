Идентификация пенсионеров: почему вам не поступает пенсия

26 апреля 2024, 11:18
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Источник:

ПФУ

Некоторых пенсионеров обязали проходить идентификацию. Если они проигнорируют эту процедуру, пенсия предоставляться не будет.

Для кого нужна идентификация

Идентификация – обязательная процедура, для пенсионеров, имеющих статус переселенца. При условии, что они приобрели его до 24 февраля 2022 года.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,
– говорится в сообщении ПФУ

Идентификацию можно пройти как онлайн, так и офлайн. Для этого можно воспользоваться такими сервисами:

  • обратиться в отделение ПФУ;
  • посетить АО "Ощадбанк";
  • воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда;
  • согласовать со специалистом видеоконференцию онлайн;
  • лицо за рубежом может обратиться в дипломатическое учреждение Украины.
Обратите внимание! Если лицо не проходит идентификацию, его выплаты замораживаются до выяснения обстоятельств.

Какие результаты нынешней идентификации

В общем процедуру прошли 224,8 тысячи человек, подпадающих под указанные характеристики. В отделении ПФУ идентификация состоялась для 161,6 тысячи пенсионеров. Наименьшее количество граждан обращались в дипломатические учреждения за рубежом – 0,4 тысячи человек. Другие пенсионеры выбрали для себя такие сервисы для идентификации:

  • 46 тысячи человек сделали это через вебпортал ПФУ;
  • 31,5 тысячи человек – отделения АО "Ощадбанк"
  • 7,3 тысячи – электронная квалифицированная подпись "Дия.Пидпыис".
  • 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики.
Автор: Анастасія Зорик