Путин "силой" держит западные банки в России, – Financial Times

После указа президента России о том, что иностранные собственники из "недружественных" стран не могут завершать соглашения без одобрения высшего руководства, покинуть рынок России стало тяжело и дорого. Многие западные банки до сих пор не завершили соглашения продажи через вновь созданный закон, а некоторые из них даже успели признать псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР".

Западные банки пытаются выйти из России после того, как в дело вмешался Путин. Консультанты банков предупреждают, что лидеры Кремля могут перехватить продажи дочерних компаний.

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Почему банкам трудно выйти из России

Спустя почти год после вторжения в Украину лишь нескольким западным банкам удалось покинуть Россию. Как выяснилось, это не просто.

Для большинства, пытавшихся продать свои российские активы, надежды на скорый выход разрушились сразу после заявлений Путина о том, что иностранные владельцы из "недружественных" стран не могут завершать соглашения без его одобрения.

45 западных банков имеют дочерние структуры в России.

Советники, работающие над соглашениями, ожидают, что вмешательство российского президента сорвет некоторые продажи. Более того, прогнозируется, что уже согласованные цены упадут почти вдвое, поскольку Кремль усилит влияние на сделки.

Есть некоторые россияне, тесно связанные с Кремлем и пытающиеся использовать свое влияние, чтобы захватить организации от беглых иностранцев,

– рассказал Financial Times на условиях анонимности один из участников переговоров.

Западные банки в России: за некоторыми есть "грешки"

Австрийский Raiffeisen Bank International, Западный кредитор с самым большим присутствием в России и Украине, является крупнейшим банком в кремлевском списке - накануне вторжения в России было 4,2 миллиона клиентов и 9 400 сотрудников. Банк еще не вышел из России.