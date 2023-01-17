Путин "силой" держит западные банки в России, – Financial Times
Источник:Financial Times
После указа президента России о том, что иностранные собственники из "недружественных" стран не могут завершать соглашения без одобрения высшего руководства, покинуть рынок России стало тяжело и дорого. Многие западные банки до сих пор не завершили соглашения продажи через вновь созданный закон, а некоторые из них даже успели признать псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР".
Западные банки пытаются выйти из России после того, как в дело вмешался Путин. Консультанты банков предупреждают, что лидеры Кремля могут перехватить продажи дочерних компаний.
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Почему банкам трудно выйти из России
Спустя почти год после вторжения в Украину лишь нескольким западным банкам удалось покинуть Россию. Как выяснилось, это не просто.
Советники, работающие над соглашениями, ожидают, что вмешательство российского президента сорвет некоторые продажи. Более того, прогнозируется, что уже согласованные цены упадут почти вдвое, поскольку Кремль усилит влияние на сделки.
Есть некоторые россияне, тесно связанные с Кремлем и пытающиеся использовать свое влияние, чтобы захватить организации от беглых иностранцев,
– рассказал Financial Times на условиях анонимности один из участников переговоров.
Западные банки в России: за некоторыми есть "грешки"
- Австрийский Raiffeisen Bank International, Западный кредитор с самым большим присутствием в России и Украине, является крупнейшим банком в кремлевском списке - накануне вторжения в России было 4,2 миллиона клиентов и 9 400 сотрудников. Банк еще не вышел из России.
- В конце июля 2022 года британский универсальный банк HSBC согласился продать свою российскую дочернюю компанию местному кредитору Экспобанку в рамках соглашения, которое позволит ей покинуть страну-агрессорку.
Но, к сожалению, эта продажа приостановлена. Банк заявил, что все еще работает над завершением транзакции. Однако, как сообщает Financial Times, продажи приостановились из-за того, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение от Путина.
- Одному из банков все же удалось выйти из России, но это удалось еще до указа президента России об одобрении. Им стал французский банк Societe Generale, который в апреле согласился продать свой бизнес Росбанку
Однако, достигнув продажи, банк получил всего 3,3 миллиарда евро. Другие же банки, искавшие быстрого выхода, не имели готового покупателя и не были готовы принять такой финансовый удар, который понес SocGen.
Работаете в России – поддерживаете войну против Украины
Напомним, что НБУ неоднократно обращался в международное финансовое сообщество для того, чтобы банковский сектор прекратил деятельность на территории России и Беларуси.
К теме Кредитные каникулы на крови: в России Raiffeisen и другие банки делают "поблажки" мобилизованнымТакие обращения были направлены в адрес западных банков, а именно Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
В НБУ отметили: работая в России и Белоруссии, западные банки поддерживают агрессора и его военные преступления.