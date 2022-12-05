В этом году в Украине создали рекордный запас дров на зиму
Предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины создали рекордный запас дров для зимовки. По состоянию на 1 декабря на складах хранилось более 260 тысяч кубометров топливной древесины. Склады с дровами созданы по всей стране.
Значительная часть этих запасов будет использоваться для военных нужд.
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По итогам последней недели заготовка также держится на рекордных пометках и значительно превышает реализацию. Всего в декабре предусмотрена заготовка 314 тысяч кубометров дров,
– сообщил председатель Держлісагентства Юрій Болоховець.
Он добавил, что продолжаются поставки бесплатных дров в восточные и южные прифронтовые районы.
Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом,
– резюмировал глава Держлісагентства.
Напомним, в Украине запустили онлайн-магазин дров ДроваЄ, где топливную древесину можно приобрести в несколько кликов.