Сколько у Украины газа в хранилищах и нужны ли дополнительные резервы

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина успела накопить достаточно для прохождения отопительного сезона в обычных условиях, однако, учитывая фактор войны, запасы нужно еще увеличить.

Запасы газа в хранилищах

Во время заседания правительства Шмигаль рассказал, что "Нафтогаз Трейдинг" будет закупать газ в рамках бюджетной программы, которая предусматривает выделение суммы в 12,7 миллиарда гривен на данные нужды, передает 24 канал.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Сейчас у нас более 14 миллиардов кубов в газохранилищах , и этого было бы абсолютно достаточно для стабильного прохождения нормальной зимы. Но эта зима, к сожалению, проходить в необычных условиях, и поэтому нужно иметь дополнительные ресурсы и резервы.

В ЕС успели накопить газа в хранилищах гораздо больше, чем рассчитывали, как следствие цена газа на бирже начала падать . В Gas Infrastructure Europe заявили, что усилия Европы по наращиванию запасов означают, что европейские хранилища заполнены на 93,6%, а в Германии – на 97,5%.

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Тарифы на отопление в Украине.

Цены на газ выросли на 16% по сравнению с январем – августом прошлого года, посчитали в Госстате. Если в декабре 2021 года кубометр газа "Нафтогаз" продавал за 6,33 гривны, то в этом году - уже по цене 7,96 гривны за куб.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1 592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1 266 гривны.