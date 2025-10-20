Украина должна быть готова найти газ: Зеленский рассказал об угрозах для энергетики и импорте
- Украина разрабатывает планы на случай дефицита газа из-за постоянных ударов по газовой инфраструктуре, включая договоренности с США, Словакией, Норвегией и другими странами.
- Кроме газа, Украина работает над проектами в атомной энергетике и нефти, в частности завершением дополнительных блоков атомных станций и нефтепроводом Одесса – Броды.
Из-за постоянных ударов России по газовой инфраструктуре в Украине может возникнуть дефицит газа. На этот случай государство имеет план и разрабатывает проекты по атомной энергетике и нефти.
Где Украина будет брать газ в случае дефицита?
О том, какие перспективы по газу зимой в Украине, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
По его словам, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:
- у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;
- также есть договоренности со Словакией;
- Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.
Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,
– рассказал Зеленский.
По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.
Заметьте! Для стабильного прохождения зимы Украине нужно не менее 14,5 миллиарда кубометров газа, но нынешний объем составляет лишь 13,2 миллиарда кубометров. Украина может столкнуться с дефицитом газа, если зима будет слишком холодной, поскольку определенные объемы газа придется докупать
Проекты по атомной энергетике и нефти
Украина имеет еще несколько энергетических проектов в разработке. Один из них – проект по атомной энергетике.
Благодаря сотрудничеству с США Украина сможет достроить дополнительные 9 блоков из 15 запланированных, другие находятся в оккупации.
Еще один проект – по нефти. Он касается нефтепровода Одесса – Броды, который разводит перекрыть российские энергоносители для некоторых стран ЕС, как Венгрия.
Что известно об ударах по газовой инфраструктуре Украины и их последствиях?
Россия целенаправленно атакует газовую инфраструктуру Украины, что заставило Киев обратиться к США за помощью в виде импорта сжиженного природного газа (СПГ). Украина также планирует увеличить импорт газа на 30% после последних атак.
Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, поэтому может возникнуть дефицит.
Россияне все больше атакуют газовую инфраструктуру Украины, что может угрожать отопительному сезону. Дефицит газа возможен, поэтому Украина рассматривает закупку газа в Европе и накопление объемов в подземных хранилищах.