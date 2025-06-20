Из-за ударов России ситуация сложная: хватит ли Украине газа зимой
- Украине нужно закачать 4,6 миллиардов кубометров импортного газа для удачного прохождения отопительного сезона, из которых 2,9 миллиардов уже законтрактовано.
- Министр энергетики заверил, что дефицита газа зимой не будет, и страна будет обеспечена достаточными объемами для населения, бизнеса и генерации.
Для удачного прохождения отопительного сезона в хранилища нужно закачать 4,6 миллиардов кубометров импортного газа. Однако министр энергетики заверил, что украинцы зимой все же не замерзнут.
Какова ситуация с запасами газа
Ситуация в энергосистеме сейчас сложная, но дефицита зимой не ожидается, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Германа Галущенко в парламенте.
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Из-за ударов по добыче газа и хранилищах ситуация очень сложная, действительно сложная. Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа,
– сказал Галущенко.
По словам министра, минимально в хранилища Украины нужно закачать 4,6 миллиардов кубометров импортного газа. Сейчас законтрактовано 2,9 миллиардов кубометров, что подтверждено финансово.
В то же время Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет и Украина обязательно будет обеспечена им в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона.
По его словам, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации. А медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.
Сколько газа нужно для прохождения отопительного сезона
Запасы газа в украинских подземных хранилищах в начале июня составляли 6,8 миллиардов кубометров, а хранилища заполнены на 22%. Хотя нынешние запасы все еще самые низкие за последние 11 лет, отставание от прошлого года постепенно сокращается.
К началу следующего отопительного сезона 1 ноября Украине необходимо накопить не менее 12,65 миллиардов кубометров природного газа в хранилищах. Однако для устойчивого прохождения зимы запасы должны быть выше, что потребует увеличения объемов импорта газа.