Быстро и удобно: как украинцам записаться на прием в ПФУ

Если украинец или украинка хочет обратиться в ПФУ, то для этого вовсе не обязательно стоять в очередях и ждать возможности записаться. Сейчас людям доступен более удобный способ.

Как быстро и просто записаться в ПФУ

На веб-портале электронных услуг работает сервис "Запись на прием", почему напомнили в Пенсионном фонде.

Алгоритм онлайн-записи на данный момент следующий:

Необходимо авторизоваться на веб-портале любым удобным способом (КЭП, ДИЯ.ПИДПИС или ID.GOV.UA).

В разделе "Взаимодействие с ПФУ" необходимо выбрать опцию "Запись на прием".

В верхней части экранной формы нового окна нажать кнопку "Записаться на прием".

В открывшейся форме выбрать орган Пенсионного фонда, сервисный центр (в который планируется визит), тему (вопрос), год и месяц приема.

Нажмите кнопку "Загрузить расписание".

Выберите желаемую дату и время приема (свободные часы отмечены зеленым цветом).

Выберите ячейку с желаемым временем.

В открывшемся окне нажмите кнопку "Записаться на прием".

После этого можно распечатать талон.

Если у человека изменились планы и обстоятельства, он может отменить свою запись.

Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в указанное посетителем время,

– отметили в Пенсионном фонде.

Следует также учесть, что на оформление определенных видов услуг (например, назначение государственных социальных выплат или пенсий) уйдет более 15 минут.

Что еще стоит знать о Пенсионном фонде

Напомним, почему с 1 июня ПФУ работает через единый контакт-центр. Прежние номера "горячей линии" ПФУ в Киеве прекратили свою работу.

На первый номер можно позвонить бесплатно. Что касается последних двух номеров: человеку придется оплатить звонок по тарифам своего мобильного оператора.