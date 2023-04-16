Болгария может тоже запретить импорт украинского зерна

Болгария обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна. Ранее это сделали Польша и Венгрия.

Об этом заявил служебный министр сельского хозяйства Явор Гечев. Следует отметить, что после решения Польши глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела разговор с премьер-министром Матеушем Моравецким и раскритиковала односторонние действия страны.

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Болгария думает о запрете импорта украинского зерна

Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы.

Тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не предпримем соответствующих мер,

– объяснил министр.

Он уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. Кроме того, Болгария обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

По словам Гечева, 18 апреля состоятся консультации по вопросу и с президентом Руменом Радевым, который "непосредственно ангажирован к сложившейся ситуации".

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Что известно о запрете на экспорт украинского зерна

Польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Это решение было принято, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Соответствующее распоряжение опубликовал Министр развития и технологий Вальдемар Буда. В список запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца и мясо птицы.

Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся 17 апреля на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что влечет за собой значительное недовольство польских фермеров.

Кроме того, в Словакии запретили обработку импортированного из Украины зерна. Также под запрет попала продажа продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Причина ограничений связана с тем, что в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, отправлявшейся на молотение, подтвердилось наличие пестицида.