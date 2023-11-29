Словакия продлит запрет на импорт агропродукции из Украины

Словакия ввела запрет импорта не только на агропродукцию, но и на другие товары из Украины. С 29 ноября ограничения будут ужесточаться.

На что действует запрет Словакии

15 сентября Еврокомиссия приняла решение об отмене запрета на импорт украинской продукции. Однако Польша и Словакия выступили против этого решения. Эти страны в одностороннем порядке ввели ограничения на ввоз украинского сырья.

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Украина, в свою очередь, подала иск в ВТО для разрешения этой ситуации. Украинская и польские стороны сообщили, что стремятся к мирному урегулированию конфликта.

29 ноября правительство Словакии не только продлило запреты, но и усилило их. На что действуют эти ограничения:

пшеница;

подсолнечник;

мед;

соя;

кукуруза;

солод;

семена рапса.

Министерство сельского хозяйства Польши высказало предложение опломбирования украинских товаров, ввозимых в страну. То есть, на эту продукцию будет действовать таможенное закрытие. Министр сельского хозяйства Польши Ричард Такач считает, что это абсолютно обосновано, поскольку общеевропейского решения в отношении украинских товаров нет.

Словакия и Польша выступили против решения Еврокомиссии из-за того, что украинская агропродукция может демпинговать их рынок. Польские и словацкие фермеры считают, что благодаря введению этих запретов, местный бизнес сможет качественно реализовывать свой товар.