США и Британия ввели запрет на российские металлы: что это значит

Соединенные Штаты совместно с Великобританией приняли меры, направленные на расширение запрета на импорт металлов из России. Таким образом два государства пытаются сделать очередной шаг к экономическому ослаблению страны-агрессора.

Страны-партнеры Украины пытаются запретом на российские металлы нанести удар по важному для российской экономики источнику дохода. Расскажем подробнее, что это означает.

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Что предусматривают эти запреты

"Новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США", – говорится в заявлении американского Минюста.

Это еще не все. Также санкции ограничивают использование соответствующих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, которые ранее приняли Соединенные Штаты и Великобритания.

Наши новые запреты на основные металлы, введены в координации с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, будут и в дальнейшем направлены против доходов, которые Россия может получать для продолжения своей жестокой войны против Украины,

– говорится в заявлении госпожи министра финансов США Джанет Йеллен.

Итак, принимать любой новый алюминий, медь и никель, произведенные в России, запретят Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

В заявлении министра финансов Великобритании Джереми Ханта говорится о том, что Владимира Путина можно лишить возможности вести незаконную войну в Украине только благодаря совместным действиям с союзниками.

Наши решительные действия с США о запрете российских металлов на двух крупнейших биржах не позволят Кремлю направить больше денег на свою военную машину,

– подчеркнул Хант.

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