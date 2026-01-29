"Зеленый свет" для избранных: ЕС упростит импорт газа для некоторых стран после бана России

Европейский Союз планирует освободить газ из стран, являющихся ключевыми поставщиками, от дополнительных проверок. Усиленный контроль вводится вместе с запретом на импорт российского газа.

Почему ЕС освободит страны от проверок?

Об этом свидетельствует проект документа Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На этой неделе в ЕС окончательно утвердили план полного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Чтобы обеспечить выполнение этого запрета, усилит контроль над поставками природного газа и СПГ.

В частности, планируют ввести механизм предварительного разрешения для импортеров газа. Это означает, что за пять дней до прибытия топлива в ЕС компании будут обязаны предоставить таможенным органам доказательства того, в какой стране оно было произведено.

Однако это требование отменят для основных поставщиков, а также для стран, где ЕС считает риск попадания российского газа в экспортные сети низким. К таким относят:

страны, которые имеют собственный запрет на газ из России;

государства, где отсутствует инфраструктура для транзита российского топлива.

По информации издания, исключение получат:

США;

Норвегия;

Катар;

Великобритания;

Алжир;

Нигерия.

Впрочем, в Еврокомиссии пока официально не комментируют документ, поскольку он еще может претерпеть изменения перед официальной публикацией в ближайшие дни.

Стоит знать! По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в 2025 году главными поставщиками газа в ЕС были Норвегия, США и Россия. При этом Москва поставила 37 миллиардов кубометров топлива против 151 миллиарда в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину.

Какой запрет принял Евросоюз?

В понедельник, 26 января, министры стран ЕС на заседании в Брюсселе окончательно утвердили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года, пишет Reuters.

Документ предусматривает два этапа:

поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС прекратят до конца 2026 года;

импорт газа из России по трубопроводу – до 30 сентября 2027 года.

Однако закон позволяет отложить запрет до 1 ноября 2027 года, если возникнут трудности с наполнением хранилищ газом перед отопительным сезоном.

Против этого запрета выступили Венгрия и Словакия. Но документ специально разработали так, чтобы зависимые от России страны не смогли его заблокировать. Отказ от газа приняли большинством голосов.

Что планируют Венгрия и Словакия?