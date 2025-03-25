В Украине повысили заработную плату, которая учитывается при расчете пенсии

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за февраль 2025 года. Он высчитывается для расчета пенсии.

В Украине увеличилась зарплата для расчета пенсионных выплат

Так за год зарплата выросла на 21,8%, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда Украины, официальная заработная плата в феврале составляла 18 589,38 гривны. А это на 3 321,78 гривны больше, чем в феврале прошлого года (тогда она составляла 15 267,60 гривен).

В частности, в январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6%. То есть до 18 660,32 гривны.

Обратите внимание! Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году эти данные подаются ежемесячно из-за бронирования от мобилизации.

Показатель средней зарплаты для индексации пенсий

В феврале Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Его учитывали для расчета индексации пенсии, которую провели с 1 марта.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составляла:

январь – 14 974,56 гривны;

февраль – 15 267,60 гривен;

март – 15 433,98 гривны;

апрель – 16 847,98 гривны;

май – 17 178,87 гривны;

июнь – 18 806,63 гривны;

июль – 17 346,90 гривен;

август – 17 001,36 гривны;

сентябрь – 18 020,86 гривны;

октябрь – 18 704,98 гривны;

ноябрь – 18 823,31 гривны;

декабрь – 21 698,99 гривны;

средняя за год – 17 486,60 гривен.

Важно! За год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривны).