В Украине повысили заработную плату, которая учитывается при расчете пенсии
- Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за февраль 2025, которая составила 18 589,38 гривны, что на 21,8% больше, чем в феврале прошлого года.
- Средняя заработная плата в 2024 году выросла на 22,2% по сравнению с 2023 годом, что повлияло на индексацию пенсий с 1 марта 2025 года.
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за февраль 2025 года. Он высчитывается для расчета пенсии.
В Украине увеличилась зарплата для расчета пенсионных выплат
Так за год зарплата выросла на 21,8%, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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По данным Пенсионного фонда Украины, официальная заработная плата в феврале составляла 18 589,38 гривны. А это на 3 321,78 гривны больше, чем в феврале прошлого года (тогда она составляла 15 267,60 гривен).
В частности, в январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6%. То есть до 18 660,32 гривны.
Обратите внимание! Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году эти данные подаются ежемесячно из-за бронирования от мобилизации.
Показатель средней зарплаты для индексации пенсий
В феврале Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Его учитывали для расчета индексации пенсии, которую провели с 1 марта.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составляла:
- январь – 14 974,56 гривны;
- февраль – 15 267,60 гривен;
- март – 15 433,98 гривны;
- апрель – 16 847,98 гривны;
- май – 17 178,87 гривны;
- июнь – 18 806,63 гривны;
- июль – 17 346,90 гривен;
- август – 17 001,36 гривны;
- сентябрь – 18 020,86 гривны;
- октябрь – 18 704,98 гривны;
- ноябрь – 18 823,31 гривны;
- декабрь – 21 698,99 гривны;
- средняя за год – 17 486,60 гривен.
Важно! За год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривны).