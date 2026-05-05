Если зарплата 18 тысяч гривен: какой будет пенсия в будущем

Узнать размер своей будущей пенсии можно благодаря нескольким важным показателям. На это влияют зарплата, которую получает человек, а также страховой стаж.

Какая пенсия при зарплате 18 тысяч гривен?

В частности именно от стажа зависит, когда можно выйти на отдых, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

С 1 января 2026 года для выхода на пенсию:

в 60 лет (как мужчинам, так и женщинам) необходимо иметь 33 года стажа;

в 63 года – при наличии стажа не менее 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

Что делать, если человек имеет меньше, чем 15 лет стажа? При условии стажа менее 15 лет, в возрасте 65 лет человек будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсии.

В то же время при расчете пенсии следует учитывать и другие показатели. Например, пол или категорию.

В частности вычислить размер своей будущей пенсии можно на сайте "Пенсионного калькулятора".

Например, при 35 годах стажа на общих условиях человек может получить пенсию в размере 6 902 гривны.

Расчет с сайта "Пенсионный калькулятор"

Несколько меняем показатели. Например, человек имеет 25 лет стажа. И уже имеем пенсию в размере 5 521 гривну.

Расчет с сайта "Пенсионный калькулятор"

В частности напомним, что размер пенсии рассчитывается по формуле П = Зп х Кс. Об этом писали в ПФУ.

Составляющие формулы являются такими:

П – это размер пенсии в гривнах;

Зп – заработная плата (доход человека) застрахованного лица, которая определена в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия;

Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Обратите внимание! Это означает, что размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально. То есть фиксированной суммы, в зависимости от размера зарплаты, нет.

Что еще стоит знать о пенсиях?

Юрист Михаил Вулах акцентирует на важной проблеме. Он объяснил, что пенсия часто зависит от дополнительных факторов, о которых люди иногда забывают. Например, существуют трудности по учету доходов до конца 1990-х годов.

В ряде случаев заработки не полностью учитываются. То есть автоматически уменьшается размер пенсионных выплат для пожилых людей.

Эксперт Сергей Коробкин предоставил такое объяснение: формула исчисления пенсии (если очень упрощенно) – это страховой стаж, который умножен на зарплату. Это означает, что если у человека 30 лет стажа, то пенсия составит 30% от его зарплаты.

То есть упрощенно – по проценту за каждый год. Но нужно также знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.