Гендиректор Укрпочты раскрыл свою зарплату и сравнил ее с заработками Трампа

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подытожил, сколько он заработал за 2024 год. Он сравнил эту сумму с зарплатой президента США, который получает 400 000 долларов в год.

Оказалось, что Смелянский зарабатывает все же меньше, чем Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Смелянского.

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Сколько зарабатывает гендиректор Укрпочты

По подсчетам Игоря Смелянского, в 2024 году в среднем в среднем в месяц он зарабатывал 577 244 гривен. За год после налогов он получил в общей сложности 6 926 930 гривен.

Он сравнил свою зарплату с заработками президента США на фоне слухов о том, что гендиректор почты зарабатывает больше, чем глава Соединенных Штатов.

Это точно меньше, чем у Трампа, потому что президент США получает 400 000 долларов в год (кроме 16 миллионов долларов, которые тратятся каждые выходные на его полет домой во Флориду из Вашингтона). Думаю после сегодняшних новостей он потеряет заинтересованность в руководящей должности на Укрпочте,

– написал Смелянский.

Гендиректор Укрпочты объяснил, что он получает зарплату и доплату 15% за работу с государственной тайной - 11 723 286 гривен до налогов, или в среднем 970 009 гривны в месяц. По его словам, с заработной платы он платит налоги на доход и военные сборы.

Смелянский отметил, что за 30 лет независимости Украины он пока не нашел примера, где руководители крупных государственных компаний или государства получали маленькую зарплату, а компания была успешной и не было коррупционных скандалов.

По его словам, работник Укрпочты зарабатывает около 15 728 в месяц, или примерно в 60 раз меньше чем он. "Поэтому отвечая на вопрос популистов – за каденцию Смелянского заработная плата работников выросла в 7 раз и росла более чем вдвое большими темпами, чем зарплата CEO", – написал Смелянский.

К слову, минимальная зарплата в 2024 году росла дважды и достигла 8 тысяч гривен. В этом году изменения не происходили.