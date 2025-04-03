Учитывается ли работающему пенсионеру его зарплата при перерасчете выплат

С 1 апреля текущего года могут учесть заработную плату, которую получал работающий пенсионер. Это делается после назначения или предварительного перерасчета выплаты.

Учет зарплаты к пенсии

Однако для этого должны быть соблюдены два условия, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Речь идет о следующих условиях:

первое: после назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа.

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. второе: заработную плату учитывать целесообразно.

То есть заработная плата, исчисленная за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года до 28 февраля 2025 года или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (если человек предоставлял справку о заработной плате) и все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года до 28 февраля 2025 года, является выше, чем та, что учитывалась для исчисления пенсии до перерасчета,

– объяснили в ПФУ.

Если же после назначения пенсии человек приобрел 24 месяца страхового стажа, но зарплата меньше, чем та, с которой исчислялся размер выплаты, то учитывать ее не считается целесообразным. Поэтому учитывают только страховой стаж, который приобретен после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В то же время заработок остается без изменений.

Обратите внимание! При исчислении заработка показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии человека, не меняется.