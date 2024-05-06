Зарплаты министров: сколько получает Шмыгаль

Обнародованы зарплаты украинских чиновников за апрель. Некоторые из них получили фактическую выплату более 100 тысяч гривен.

Какую зарплату получили представители правительства

Фактически за апрель Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил 77 404,77 гривны. При этом начисленная заработная плата составила 96 155 гривен, а вот налоги достигли – 18 750,23 гривны.

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Немного меньше фактическая заработная плата у Министра экономики и первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко – 72 207,39 гривны. Другие чиновники получили такие "чистые" зарплаты в апреле:

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 80 842,68 гривны.

Ольга Стефанишина – 80 842,68 гривны. Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук – 77 404,77 гривен.

Ирина Верещук – 77 404,77 гривен. Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 77 404,77 гривны.

Михаил Федоров – 77 404,77 гривны. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков – 77 404,77 гривны.

Александр Кубраков – 77 404,77 гривны. Министр КМУ Олег Немчинов – 72 196,42 гривны.

Олег Немчинов – 72 196,42 гривны. Госсекретарь КМУ Александр Ярема – 110 128,90 гривны.

Александр Ярема – 110 128,90 гривны. Первый заместитель госсекретаря КМУ Константин Марьевич – 82 357,33 гривны.

Константин Марьевич – 82 357,33 гривны. Заместитель госсекретаря КМУ Олег Войтович – 99 735 гривны.

Олег Войтович – 99 735 гривны. Заместитель госсекретаря КМУ Павел Полянский – 92 165,50 гривны.

Павел Полянский – 92 165,50 гривны. Заместитель госсекретаря КМУ Александр Яременко – 102 546,09 гривны.

Александр Яременко – 102 546,09 гривны. Заместитель госсекретаря КМУ Владимир Федорчук – 102 707,09 гривны.

Какие налоги заплатили чиновники

Министр экономики и первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко уплатила со своей заработной платы налоги на сумму 17 491,23 гривны. У вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишиной эта сумма составила 19 583,92 гривны. Другие представители правительства уплатили налоги в сумме: