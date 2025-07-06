Зарплата учителей изменится в ближайшие годы: какие суммы прогнозирует Кабмин

У украинских учителей могут вырасти зарплаты. В частности через три года оплата труда преподавателей должна увеличиться до 20 тысяч гривен.

Зарплаты учителей в Украине изменятся

Кабмин прогнозирует подобные изменения в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

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В проекте содержатся следующие показатели месячной зарплаты учителя (без начислений ЕСВ):

2024 год – 15,0 тысяч гривен;

2025 год – 15,0 тысяч гривен;

2026 год – 17,0 тысяч гривен;

2027 год – 18,3 тысячи гривен;

2028 год – 20,0 тысяч гривен.

В частности средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в прошлом году на 23,1% до 21 473 гривен. Это демонстрируют данные Госстата.

Важно! Однако самые низкие зарплаты, как свидетельствуют цифры, в области образования – 14 593 гривен (рост за год составил 17,3%).