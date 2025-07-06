Зарплата учителей изменится в ближайшие годы: какие суммы прогнозирует Кабмин
- Кабмин прогнозирует рост зарплат учителей в Украине до 2028 года, согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.
- Заработная плата педагогов должна увеличиться до 20 000 гривен.
У украинских учителей могут вырасти зарплаты. В частности через три года оплата труда преподавателей должна увеличиться до 20 тысяч гривен.
Зарплаты учителей в Украине изменятся
Кабмин прогнозирует подобные изменения в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
Читайте также Будут ли выплачивать "учительскую тысячу" в 2026 году
В проекте содержатся следующие показатели месячной зарплаты учителя (без начислений ЕСВ):
- 2024 год – 15,0 тысяч гривен;
- 2025 год – 15,0 тысяч гривен;
- 2026 год – 17,0 тысяч гривен;
- 2027 год – 18,3 тысячи гривен;
- 2028 год – 20,0 тысяч гривен.
В частности средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в прошлом году на 23,1% до 21 473 гривен. Это демонстрируют данные Госстата.
Важно! Однако самые низкие зарплаты, как свидетельствуют цифры, в области образования – 14 593 гривен (рост за год составил 17,3%).
О чем еще говорится в прогнозе?
В 2025 году количество школ в Украине сократится до 12 600. Этот процесс будет происходить и в дальнейшем до 12 000 в 2026 году, до 11 000 в 2027 году и до 10 500 в 2028 году. Кроме того, количество соискателей полного общего среднего образования (то есть школьников) в 2025 году количество сократится на 200 тысяч до 3 889 800 человек.