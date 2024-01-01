Зарплата будет постепенно расти: чего ждать в 2024 году

В Бюджете на 2024 год предусмотрены некоторые изменения по зарплатам украинцев. В частности, возрастет средняя и минимальная выплата по стране.

Что будет с зарплатами

В Кабмине спрогнозировали будущий рост средней зарплаты по Украине в течение трех лет, в частности:

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2024 год – 21 809 гривен;

2025 год – 25 732 гривен;

2026 год – 30 260 гривен.

В этом году дважды вырастет минимальная зарплата. В частности, уже с 1 января она составит 7,1 тысячи гривен, а с 1 апреля – 8 тысяч гривен.

Индексация зарплат в 2024 году

Все предприятия учреждения и организации независимо от формы собственности, которые имеют наемных работников, должны проиндексировать выплаты в 2024 году. Если это не сделать, на работодателя наложат штраф.

Каким может быть штраф:

10 минимальных зарплат за каждого работника;

или от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен относительно несовершеннолетнего, беременной женщины, отца-одиночки, отца, воспитывающего ребенка до 14 лет и отца, воспитывающего ребенка с инвалидностью.

Индексация зарплат происходит согласно новому уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с сегодняшнего дня составляет – 3 028 гривен.