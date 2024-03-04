Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен
Источник:Госстат
В конце 2023 года средняя зарплата в Украине выросла на 16,75 по сравнению с последним кварталом 2022 года. Следовательно, в среднем украинцы получают 19 231 гривну в месяц.
Где самые высокие зарплаты
Лидером по уровню заработной платы стала отрасль "Информация и телекоммуникации", где средний доход работников вырос на 23,3% и составил 41 326 гривен в месяц.
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Кроме того, в секторе с самыми высокими зарплатами оказались такие отрасли:
- "Финансовая и страховая деятельность" со средней зарплатой 37 477 гривен, что на 24,0% выше по сравнению с предыдущим годом;
- "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 12,2% и составили 28 516 гривен.
- "Профессиональная, научная и техническая деятельность" средний доход увеличился на 13,8% и составил 25 860 гривен.
Отрасль с самой низкой зарплатой:
Самый низкий доход был в сфере образования, где средняя зарплата составляла 13 500 гривен, показав рост на 0,5%.
Рост зарплат в 2024 году
Недавно 24 Канал сообщал, что Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее сокращение уровня безработицы и увеличение заработных плат. Ожидается, что спрос на высококвалифицированных работников будет оставаться высоким, особенно в случае улучшения ситуации с безопасностью в стране в следующем году.Интересно! Сейчас работодатели активизировали поиск квалифицированного персонала, в частности в секторах торговли и услуг, где отмечается тенденция к увеличению численности штатов. Из-за мобилизации и миграции, вызванные войной, возросла проблема с поиском работников, что также способствовало снижению безработицы.
Рост конкуренции за квалифицированные кадры заставляет предприятия повышать заработные платы, которые превышают уровень инфляции.