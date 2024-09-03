Уничтожили технику и получили деньги: сколько заплатят военным

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". То есть военные, которые уничтожили вражескую технику получат выплаты.

Сколько могут заплатить

Зарплата военных в 2024 году может вырасти, если в Украине примут законопроект о выплатах за обнаружение, уничтожение или захват определенного вида техники.

Читайте также Во сколько лет украинцы могут выйти на пенсию и какой стаж нужен

Расценки следующие: