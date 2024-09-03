Уничтожили технику и получили деньги: сколько заплатят военным
3 сентября 2024, 16:50Читати новину українською
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". То есть военные, которые уничтожили вражескую технику получат выплаты.
Сколько могут заплатить
Зарплата военных в 2024 году может вырасти, если в Украине примут законопроект о выплатах за обнаружение, уничтожение или захват определенного вида техники.
Читайте также Во сколько лет украинцы могут выйти на пенсию и какой стаж нужен
Расценки следующие:
- За уничтоженный танк, САУ или РСЗО – 370 тысяч гривен;
- За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше – 100 тысяч гривен;
- За другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тысяч гривен;
- За ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тысяч гривен;
- За уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тысяч гривен;
- За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тысяч гривен.