Какая будет зарплата у военных в 2025 году
В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусматривается индексация зарплат военных. Однако эта сумма может измениться в зависимости от инфляции и роста цен.
Сколько будут платить украинским военным в 2025 году
Так заработная плата для военнослужащих изменений не претерпит, пишет 24 канал со ссылкой на народного депутата фракции "Батькивщина" Михаила Цимбалюка.
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В 2025 году она останется на уровне 22 тысяч гривен.
Если учесть инфляцию, если учесть рост потребительских цен, то в следующем году они будут получать меньше, чем в этом году, это недопустимо,
- заявил Цимбалюк.
Как выделяют средства на зарплату военным
Нардеп объяснил, что зарплаты военных - это исключительно налоги, которые платят украинцы. То есть это государственные средства, которые поступили в Государственный бюджет.
Тогда как другие расходы - "это благодаря нашим международным партнерам, и мы не перестаем их благодарить".
В частности западные средства, как он рассказал, пойдут на социальную сферу:
- пенсии;
- зарплаты учителям;
- врачам;
- другим бюджетникам.
Михаил Цимбалюк также рассказал, что при обсуждении Государственного бюджета на 2025 год нардепы достигли перераспределения средств в пользу обороноспособности. Дело в том, что правительство предлагало предоставить 42 миллиарда гривен на ремонт дорог. Но теперь деньги пойдут на оборону.