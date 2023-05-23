Выплаты военным после окончания войны: на какие суммы можно будет рассчитывать

После войны для военнослужащих выплатят определенную сумму средств в зависимости от определенных обстоятельств. Деньги не получат только "срочники".

Кому государство заплатит после войны

После завершения военного положения, ВСУ и другие освободившиеся со службы военнослужащие, кроме "срочников", получат определенную сумму денег.

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Выплата будет равна сумме денежного довольствия, согласно должности на которой был военнослужащий. Также в год увольнения со службы, если он не использовал свой ежегодный отпуск или сделал это частично, он может воспользоваться этим двумя способами:

или уйти в отпуск с исключением из списков личного состава воинской части и выплатой денежного довольствия в соответствии с количеством дней отдыха;

или получить компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска (также можно получить доплату за неиспользованные дни дополнительного или нынешнего отпуска).

Кто имеет право на единовременную денежную помощь

Если военного освободили от службы по состоянию здоровья, он имеет право на единовременную выплату в 50% своего денежного довольствия.

Также такую единовременную денежную помощь оказывают в случае:

Увольнение с военной службы по возрасту;

Сокращение штата или проведением организационных мероприятий;

Истечение срока контракта;

Непосредственное подчинение близкому лицу;

Систематическое невыполнение условий контракта командованием;

Наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет;

Выплатят ли средства для офицеров запаса

Офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются с нее по собственному желанию, семейные обстоятельства или другие уважительные причины могут назначить единовременную денежную выплату в размере 25% от месячной зарплаты. Для этого нужно иметь не меньше 10 календарных лет выслуги перед государством

Также офицерам, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, мобилизованным, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины.