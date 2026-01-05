Зарплаты от 70 тысяч гривен: за какую работу в Украине готовы платить больше

По сравнению с 2024 годом медианная зарплата в Силах обороны Украины в 2025 году выросла примерно на 200 гривен. Наибольший подъем зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Какая средняя зарплата в Силах обороны?

В нескольких областях Украины медианная зарплата военных по итогам года почти не изменилась, а кое-где даже снизилась. Количество объявлений с вакансиями выросло, однако отзывы упали, пишет 24 Канал со ссылкой на данные анализа OLX Работа.

По данным аналитиков сервиса, медианные зарплаты на вакансии Сил обороны в большинстве областей Украины в ноябре 2025 года демонстрировали незначительные колебания.

Наибольшее повышение зафиксировали на Ивано-Франковщине: медианные зарплаты военных там выросли до 110,5 тысяч гривен. Это на 47% больше, чем было в ноябре 2024 года.

В то же время по итогам года медианная зарплата в Силах обороны почти не изменилась:

в ноябре 2025 года составляла 70,5 тысячи гривен ;

; в ноябре 2024 года – 70,3 тысячи гривен.

Справка: медианная зарплата – это срединный показатель, который свидетельствует об уровне доходов. Он делит всех работников пополам: 50% зарабатывают меньше этой суммы, а 50% – больше.

В большинстве областей медианные зарплаты военных сохранились на уровне 2024 года или имели рост до 1%. Однако в нескольких регионах произошло падение на 1 – 7%. Речь идет о:

Львовской области;

Закарпатской;

Волынской;

Черновицкой;

Днепропетровской;

Винницкую.

В ноябре 2025 года медианные зарплаты в этих областях составляли 70 – 71,5 тысячи гривен.

Как изменилось количество предложений работы?

Количество объявлений с вакансиями в Силах обороны на сервисе OLX работа в ноябре 2025 года достигло 5 861. Это на 238% больше, чем было в аналогичный период в 2024 году.

Наибольший прирост предложений работы в армии зафиксировали в Кировоградской и Запорожской областях. Также увеличилось количество вакансий в Черновицкой, Николаевской и Винницкой областях. Наименьший прирост вакансий состоялся в Закарпатской области.

Обратите внимание! Среди вакансий наиболее востребованными являются операторы БПЛА, боевые медики, водители и стрелки.

Что изменилось в отзывах на вакансии?

Отзывов на вакансии в Силах обороны по итогам года уменьшилось на 6,2%. Самыми популярными были должности:

служба в тылу (подразделение обеспечения и охраны в силах теробороны);

оператор БПЛА;

стрелок-зенитчик ПВО.

Наибольший прирост в ответах на вакансии в ноябре 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) зафиксировали в:

Черновицкой области – на 538% ответов больше;

– на 538% ответов больше; Запорожской области + 83%;

+ 83%; Черкасской области +81%.

Уменьшение откликов на вакансии наблюдали в Херсонской области (-78%), Ивано-Франковской (-59%) и Харьковской (-34%).

Планируют ли повышать зарплаты военных в 2026 году?