Зарплата военных в 2024 году: увеличились ли выплаты

Размер денежного обеспечения украинского военного зависит от ряда параметров, включая должность и воинское звание. Кроме того, составной частью их дохода является вознаграждение, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

Изменятся ли размеры выплат для военных

Как сообщил BBC заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, в 2024 году на выплаты военнослужащим выделят 751,3 миллиарда гривен.

Читайте также: Люди с инвалидностью в Украине могут получить доплаты к пенсии

Таким образом, доплаты в размере 30 и 100 тысяч гривен сохранятся. А все размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.

Сколько денег правительство выделило на армию Как Как сообщают в Кабмине, на приоритетный сектор обороны и безопасности выделено 1 триллион 692 миллиарда гривен. Эта сумма составляет 22,1% ВВП страны. Кроме того, на поддержку ветеранов направлено по сравнению с прошлым годом вдвое больше – почти 15 миллиардов гривен.

Напомним, что выплаты военнослужащих на период действия военного положения состоят из двух частей: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, а это надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Какое денежное обеспечение военных в 2024 году

В то же время денежное обеспечение делят еще на две части. Речь идет об основном денежном обеспечении – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет; и дополнительное денежное обеспечение – это надбавки за особенности прохождения службы.

Согласно постановлению Кабмина, денежное обеспечение военных в 2024 году будет составлять:

для курсантов военных училищ – 2 350 гривен,

для солдат срочной службы – по 6 000 гривен,

мобилизованные, которые находятся на фронте, но не привлечены непосредственно к боям – 30 000 гривен,

защитники, выполняющие специальные задачи вдоль линии боевого соприкосновения с врагом – 50 000 гривен,

военнослужащие, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях – 100 000 гривен,

те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения в ходе службы или же те, попавшие в плен – по 100 000 гривен.

Какой размер денежного обеспечения военных по должностям

Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать в 2024 году такие суммы:

командир взвода – 28 229 гривен,

– 28 229 гривен, командир батальона – 36 481 гривну,

– 36 481 гривну, командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ):

стрелок – 20 586 гривен,

– 20 586 гривен, наводчик-оператор – 22 268 гривен,

– 22 268 гривен, командир танка – 24 862 гривен,

– 24 862 гривен, главный сержант роты – 26 094 гривны.

Размеры денежного обеспечения военных в 2024 году / Скриншот инфографики Минобороны