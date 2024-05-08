Зарплаты депутатов: как увеличились выплаты народных избранников в 2023 году

В 2023 году зарплатные выплаты большинства депутатов значительно увеличились. Вырос и их общий доход.

На сколько выросли зарплаты нардепов

В 2023 году 298 депутатов получили больший доход чем в 2022 году. Уменьшилось количество денежных поступлений только у 89 чиновников.

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Средняя зарплата нардепов в 2023 году выросла почти на 36% и составила примерно 638 тысяч гривен. Общий прошлогодний доход чиновников превысил 7 миллиардов гривен:

депутаты "Европейской Солидарности" получили 42,89% от указанной общей суммы;

"Слуги народа" – 18,74%;

"За будущее" – 12,74%.

"Доверие" – 6,53%

При этом, внефракционные депутаты получили 5,22%. Еще 13,88% распределились между членами других партий.

У кого из депутатов самый большой доход

что у 159 депутатов зарплата составляет 50% и более от общей суммы дохода.

Самые большие зарплаты в прошлом году имели представители "Слуги народа": В частности, Руслан Стефанчук получил 949 тысяч гривен, Александр Мережко – 843 тысяч гривен.

Кто из представителей партий получил наибольший доход:

во фракции "Слуга народа" больше всего задекларировала Ирина Кормышкина – 123,5 миллиона гривен;

"Доверие" – Борис Приходько – 227,9 миллиона гривен;

"Голос" – Ярослав Рущишин – 9,8 миллиона гривен.

Давний соратник Медведчука и представитель "Платформы за жизнь и мир" – Юрий Бойко задекларировал 54 миллиона гривен. При этом из них 28 миллионов гривен, по словам жены Бойко, это подарок сына.